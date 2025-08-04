В Оренбурге суд вынес приговор по делу о ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным жителя Соль-Илецка по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 17 ноября 2024 года подсудимый управлял автомобилем «Лада Калина». Он ехал ул. Донгузская 1-ый проезд. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», в котором, помимо водителя, находились шесть пассажиров, включая ребенка.

Трое пассажиров «Ларгуса» получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред их здоровью. Водитель этого же автомобиля от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Подсудимому суд назначил наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами на два года. Также удовлетворены заявления потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1,1 млн руб.

Руфия Кутляева