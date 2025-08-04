«Ведомости»: Абрамович год избегает участия в суде «Русала» против Потанина

Миллиардер Роман Абрамович отстранился от судебного спора компании «Русал» (MOEX: RUAL) и совладельца «Норникеля» Владимира Потанина в высоком суде Англии и Уэльса. Об этом пишут «Ведомомсти». По информации издания, господин Абрамович более года не подтверждает получение документов по делу.

В судебном споре господин Абрамович и Crispian Investments фигурируют как ответчики, однако претензий к ним по существу дела у «Русала» нет. Их привлекли потому, что они были стороной соглашения акционеров «Норникеля». Согласно судебным документам, истец отправлял миллиардеру бумаги на три разных адреса, однако тот не предпринял никаких шагов для участия в деле, пишут «Ведомости». Сообщается, что в марте 2024 года компания отправила документы по адресу господина Абрамовича в Москве, указанному в соглашении акционеров «Норникеля». UC Rusal также посылал документы с курьером на юридический адрес компании миллиардера Millhouse в Московской области. Также письмо для Романа Абрамовича было отправлено на e-mail предполагаемого акционера Crispian, говорится в статье.

В октябре 2022 года «Русал» подал в Высокий суд Лондона иск против руководителя ГМК Владимира Потанина и его Whiteleave Holdings Limited (структура «Интерроса»). Господину Потанину через «Интеррос» принадлежит 35,95% «Норникеля», еще 26,25% — у «Русала», около 4% — у структуры Романа Абрамовича. В сообщении «Русала» говорится, что его претензии связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в «Норникеле». Летом 2025 года компания дополнила иск обвинениями в выводе денег за пределы группы «Норникеля».