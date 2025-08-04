Треть ижевчан связывают плохое самочувствие с несоблюдением режима питания

35% ижевчан связывают плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна, следует из опроса сервиса SuperJob. 32% респондентов отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 25% — отсутствие физической активности, а 22% — низкое качество медицинского обслуживания. Плохая экологическая обстановка мешает здоровью 19% опрошенных, а 16% указывают на вредные привычки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Женщины чаще жалуются на усталость и недостаток физической активности, в то время как мужчины выделяют вредные привычки и игнорирование профилактических осмотров. Среди респондентов старше 45 лет больше тех, кто связывает проблемы со здоровьем с некачественными медицинскими услугами.

Респонденты с доходом до 50 тыс. руб. чаще указывают на несоблюдение режима, тогда как те, кто зарабатывает от 50 до 100 тыс. руб., больше обеспокоены качеством медицинских услуг и отсутствием регулярных обследований.

18% ижевчан считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины чаще женщин. Более оптимистично оценивают свое здоровье молодые люди до 35 лет — 22% и респонденты с доходом от 100 тыс. руб. — 26%.