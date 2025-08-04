Три сибирских клуба сыграют на предсезонном хоккейном турнире в Санкт-Петербурге

Сразу несколько сибирских команд Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) примут участие в предсезонном турнире им. Шилова в Санкт-Петербурге. Традиционные соревнования пройдут во второй половине августа, говорится в сообщении на сайте одного из участников — новокузнецкого «Металлурга».

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В северную столицу, помимо «Металлурга», приедут «Омские крылья» и «Норильск». В рамках турнира в Санкт-Петербурге они встретятся также с местными «Динамо» и СКА-ВМФ.

По данным пресс-службы «Металлурга», на турнир команда приедет из подмосковных Мытищ. Там хоккеисты из Кемеровской области проводят тренировочный сбор, на который отправились 2 августа.

Регулярный чемпионат ВХЛ сезона 2025/2026 стартует 1 сентября.

Валерий Лавский