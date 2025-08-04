«Автопрестиж» стал дилером китайского бренда Jetour в Перми

Компания «Автопрестиж» получила дилерство китайского бренда Jetour в Перми. Как указано на сайте компании, автомобили Jetour продаются в салоне в Камской долине, на ул. Спешилова, 111/3, который ранее был арендован «Автопрестижем» для продажи подержанных машин. Официальная группа Jetour в соцсети «ВКонтакте», созданная компанией, действует с начала июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Автопрестиж» занимается продажами автомобилей в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Перми компания продает Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi, Changan и Sollers.

Группа активно расширяет свое присутствие на рынке. Минувшей осенью она арендовала в Перми бывший салон российской компании «Ключавто» на ул. Спешилова, 111/3. Там «Ключавто» продавала подержанные машины и новые китайские авто Jetour. Однако затем компания отказалась от аренды помещений в Камской долине и продала остатки склада подержанных машин «Автопрестижу». Также в 2024 году «Автопрестиж» купил в Калуге дилера Lada. Этой весной «Автопрестиж» стал владельцем волгоградского дилера Geely, Belgee и Knewstar и салона, в котором они продаются. А в начале лета компания стала дилером Changan в Перми и арендовала салон в Камской долине, где ранее вел продажи бренда предыдущий дилер марки «Форвард-Авто». В Волгограде группа получила дилерство российского бренда Lada в Волгограде.