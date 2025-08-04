В Татарстане 3 августа произошло 17 пожаров

В воскресенье 3 августа в Татарстане было зафиксировано 17 пожаров, 11 из них произошли в жилом секторе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Пожарные совершили 16 выездов по ложным вызовам. Семь раз спасатели выезжали на взаимодействие с другими службами, еще шесть раз сотрудники участвовали в ликвидации последствий ДТП. На водных объектах произошло одно происшествие.

Сегодня 4 августа в Татарстане максимальная температура днем составит +31...+34. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, также возможен град. Скорость ветра составит 5–10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Диана Соловьёва