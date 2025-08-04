Волгоградская область попала на 83-е место в рейтинге регионов по качеству дорог

Волгоградская область оказалась на 83-м месте в рейтинге регионов по качеству дорог. На это указывает инфографика РИА Новости.

В Волгоградской области доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативам, составляет 28,9%. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в этом регионе — 155,4.

Среди остальных регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» Пензенская область заняла 30-е место, Саратовская — 63-е, Астраханская — 73-е место. В первой из них нормативам соответствуют 60,6% дорог, во второй — 45,1%, в третьей — 40,6%.

Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в Пензенской области — 279,4. В случае с Саратовской и Астраханской областями это 184,2 и 85,0 соответственно.

Павел Фролов