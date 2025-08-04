Ввоз автомобилей из Китая в Челябинскую область увеличился в 13 раз

По итогам шесть месяцев 2025 года импорт автомобилей из Китая в Россию через Челябинскую таможню увеличился в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем количестве ввезенных из-за границы машин 70% поступили из КНР, сообщает Уральское таможенное управление.

«Значительный рост обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора»,— прокомментировали в таможенном управлении.

Всего в первом полугодии через Челябинскую таможню в Россию ввезли более 460 автомобилей из стран Евразийского экономического союза и дальнего зарубежья. Это на 40% меньше, чем годом ранее Общая сумма таможенных пошлин, налогов и утилизационного сбора, уплаченных за ввоз автомобилей, составила 374 млн руб.