Бывший следователь не смог отменить приговор в кассационном порядке

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор в отношении бывшего следователя СК РФ Ивана Казанкина. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

31 июля 2024 года Ленинский суд Перми признал Ивана Казанкина виновным в хулиганстве с применением оружия и незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов. Суд установил, что в июне 2023 года обвиняемый находился в пермском клубе Shake Room, откуда ему предложили уйти из-за состояния алкогольного опьянения. Господин Казанкин достал из автомобиля карабин, в магазин которого были заряжены восемь патронов, и направился ко входу в помещение клуба. В итоге его действия были пресечены сотрудниками развлекательного заведения. Суд назначил бывшему следователю наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

В конце октября 2024 года Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу Ивана Казанкина, приговор вступил в силу. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии в Нижнем Тагиле.