В Энгельсе возбудили дело после избиения девушкой фельдшера

В Энгельсе Саратовской области следствие возбудило в отношении 19-летней девушки уголовное дело по факту избиения фельдшера скорой медицинской помощи (ст. 116 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, накануне, 3 августа, нетрезвая фигурантка причинила телесные повреждения фельдшеру «скорой» в заведении на ул. Расковой в Энгельсе, когда та производила ее осмотр. Медику потребовалась медпомощь.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки опубликованной в СМИ информации. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов