В Перми выступит группа «Кино»

Хедлайнером «Ночи города» — итогового события летнего фестиваля «Город встреч» — станет группа «Кино». Участники Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров выступят на главной сцене на эспланаде у «Театра-Театра» 30 августа. Об этом сообщает телеграм-канал фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Город встреч» Фото: телеграм-канал «Город встреч»

«У каждой песни на концерте будет своя графика, свое видео. Работа проделана огромная. Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно»,— рассказал бас-гитарист группы «Кино» Игорь Тихомиров.

Летний фестиваль «Город встреч» проводится в Перми с 2023 года. В рамках фестиваля на городской эспланаде проходят фестивали, посвященные разным видам искусства, а также концерты и другие тематические мероприятия. В этом году летний фестиваль станет флагманским событием программы «Пермь — Молодежная столица России».