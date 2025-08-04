Ракетная опасность объявлена для Севастополя, Белгородской и Курской областей

Утром 4 августа над тремя регионами России была объявлена воздушная тревога. Сообщения начали поступать сразу после 8:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что для региона объявлена ракетная опасность. «Спуститесь в подвал, — призвал местных жителей чиновник. — Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"».

Аналогичное предупреждение издал оперштаб Курской области: «Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами... Зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что для города объявлена воздушная тревога.