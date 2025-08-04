В Челябинской области скончался кандидат в депутаты заксобрания от «Новых людей»

В Челябинской области скончался кандидат в депутаты регионального законодательного собрания восьмого созыва от партии «Новые люди» Владимир Биев. Об этом написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» его отец Илья Биев.

О причинах смерти кандидата ничего не сообщается. По данным СМИ, его гибель не носит криминальный характер.

Владимиру Биеву было 22 года. В прошлом году он окончил Миасский машиностроительный колледж. Занимал должность исполнительного директора на фабрике «Чаокофе». Был зарегистрированным кандидатом от Миасса по одномандатному округу №9.

Виталина Ярховска