В структуре краевого минздрава утвержден новый директор

И. о. руководителя ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» краевого минздрава Кирилл Дорощук утвержден в должности. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 1 августа, свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс». В минздраве подтвердили, что господин Дорощук является полноценным директором учреждения. Он исполнял обязанности директора больше года, а ранее был заместителем руководителя организации.

Кирилл Дорощук занял пост директора ФХУ вместо Марины Баровой. В 2024 году Ленинский районный суд признал директора управления виновной в совершении двух преступлений: по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). В общей сложности ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб.

В июле 2025 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) переквалифицировал обвинение на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), назначил новое наказание в виде 400 часов обязательных работ и полностью освободил обвиняемую от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.