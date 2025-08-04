Челябинская область вошла в тройку регионов-лидеров по качеству дорог

В Челябинской области доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, на конец 2024 года составила 84,2% от общей протяженности трасс. По этому показателю регион занимает третье место среди субъектов России, следует из рейтинга «РИА Новости».

В среднем по стране доля дорог, соответствующих требованиям, находится на уровне 54,8%. В топ регионов по этой величине вошли Москва (100%) и Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%). Аутсайдерами рейтинга стали Архангельская (16,9%), Кировская (27,9%) и Волгоградская (28,9%) области.

Что касается плотности дорог с твердым покрытием, здесь Челябинская область занимает только 42 место с показателем 251,5 км трасс на 1 тыс. кв. м территории. Лидером по этому показателю также оказалась Москва (2,6 тыс. км). Немного меньше — на 3,6 км — плотность дорог в Санкт-Петербурге. На третьем месте списка оказался Севастополь с 1,2 тыс. км. Самый низкие показатели — в Чукотском (1,3 км), Ненецком (1,9 км) и Ямало-Ненецком (3,7 км) автономных округах.

Виталина Ярховска