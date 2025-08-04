«Парма» подписала четвертого американца
Баскетбольный клуб «Парма» подписал четвертого американца. С 29-летним центровым Террелом Картером (рост - 208 см, вес - 122 кг) заключено соглашение на один год.
Фото: БК «Парма».
В студенческие годы Террелл играл за университет Фресно Стейт, а профессиональную карьеру начал в Канаде в команде «Айленд Сторм». После этого он играл за турецкий «Анадолу Баскет», затем за португальские «Абехас» и «Оливейренсе», а следующим клубом стал румынский «Стяуа».
Два сезона он провел в португальской «Бенфике», где выступал в национальном чемпионате и баскетбольной Лиге Чемпионов и был одним из ключевых игроков команды.
В прошедшем сезоне центровой играл за БК «Игокеа» из Боснии и Герцеговины, где в среднем набирал 12,4 очка, собирал 4,9 подбора и отдавал 1,5 передачи в 40 матчах.
В этом сезорне ряды «Пармы» уже пополнили трое уроженцев США – форвард Микел Хопкинс и двое защитников – Джейлен Адамс и Виктор Сандерс.
В прошлом сезоне в составе «Пармы» выступало трое американцев, которые были лидерами команды.