«Парма» подписала четвертого американца

Баскетбольный клуб «Парма» подписал четвертого американца. С 29-летним центровым Террелом Картером (рост - 208 см, вес - 122 кг) заключено соглашение на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма». Фото: БК «Парма».

В студенческие годы Террелл играл за университет Фресно Стейт, а профессиональную карьеру начал в Канаде в команде «Айленд Сторм». После этого он играл за турецкий «Анадолу Баскет», затем за португальские «Абехас» и «Оливейренсе», а следующим клубом стал румынский «Стяуа».

Два сезона он провел в португальской «Бенфике», где выступал в национальном чемпионате и баскетбольной Лиге Чемпионов и был одним из ключевых игроков команды.

В прошедшем сезоне центровой играл за БК «Игокеа» из Боснии и Герцеговины, где в среднем набирал 12,4 очка, собирал 4,9 подбора и отдавал 1,5 передачи в 40 матчах.

В этом сезорне ряды «Пармы» уже пополнили трое уроженцев США – форвард Микел Хопкинс и двое защитников – Джейлен Адамс и Виктор Сандерс.

В прошлом сезоне в составе «Пармы» выступало трое американцев, которые были лидерами команды.