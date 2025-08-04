Автохолдинг «Экскурс» выставил на продажу еще один свой салон

Автохолдинг «Экскурс» выставил на продажу еще одно здание своего салона в Перми. Как указано в объявлении на сайте «Авито», одноэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м располагается на шоссе Космонавтов, 361. Стоимость объекта — 115 млн руб. Первым обратил внимание на объявление «Новый компаньон». По данным онлайн-справочника 2ГИС, «Экскурс» развивал в здании продажи автомобилей Jaecoo, Omoda, Jetta.

«Здание изначально спроектировано или адаптировано под функции автосалона (возможны: шоурум, сервисная зона, офисы, кладовые)»,— отмечают продавцы объекта. По мнению авторов объявления, здание подойдет для действующего или нового автомобильного дилерского центра, крупного автосервиса с зоной приемки и продажи запчастей, торговой компании, производственного или складского предприятия.

В июне 2025 года «Экскурс» уже выставил на продажу здание салона китайского бренда FAW по ул. Уральской, 76в. Объект продавался за 130 млн руб., также его можно было взять в аренду. Управляющий директор «Экскурса» Роман Кибасов пояснял, что причина продажи актива — отсутствие экономической целесообразности в его содержании. Тогда продажу автомобилей FAW перевели в другой салон, на шоссе Космонавтов, 361. По сведениям 2ГИС, у «Экскурса» имеются салоны на Парковом, 64, на шоссе Космонавтов, 381; на ул. Героев Хасана, 105, у компании действует центр кузовного ремонта.