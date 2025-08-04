«Россети» прокомментировали инцидент с падением шифера на девочку в Копейске

ПАО «Россети Урал» прокомментировали ситуацию с падением шифера с крыши дома на девочку в копейском поселке Потанино. Причиной инцидента стало несогласованное с энергетиками размещение линии связи, утверждают в организации.

Шифер с крыши дома по улице Тереза, 8 упал на восьмилетнюю девочку, проезжавшую мимо на велосипеде, 1 августа. В это время бригада энергетиков компании восстанавливала поврежденный в ДТП узел крепления бесхозяйной линии связи, установленной с нарушениями прямо под покрытие крыши рядом стоящего дома. Шифер обломился, и девочка получила гематому и порез. После оказанной первой помощи и медицинского обследования ребенок находится дома, отмечают в пресс-службе организации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после падения шифера на девочку. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ходе расследования они также оценят действия лиц, ответственных за проведение работ на крыше.

Виталина Ярховска