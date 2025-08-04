Челябинским компаниям среди иногородних соискателей интересны москвичи

За первые полгода 2025 года компании Челябинской области отправили 1,4 млн приглашений потенциальным сотрудникам, 90,7% от которых составляют приглашения местным соискателям. Среди иногородних работников чаще всего интерес организаций вызывают специалисты из Москвы (1,3% от всего объема), сообщает hh.ru.

Челябинские компании часто хотят видеть в качестве сотрудников соискателей из Свердловской области (0,8%), Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан (по 0,6%). Долю в 0,5% от всех приглашений составляют предложения специалистам из Краснодарского края. Также местный бизнес интересуют жители Московской области, Пермского края, Татарстана (по 0,3%) и Тюменской области (0,2%).

Больше всего приглашений челябинские компании отправили иногородним кандидатам на вакансии из сферы информационных технологий (39 тыс.), продаж, обслуживания клиентов (38,6 тыс.), маркетинга, рекламы, PR (33,4 тыс.), искусства, развлечений, массмедиа (20 тыс.). Реже всего организации ищут за пределами родного региона персонал для автомобильного бизнеса, страхования, спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты.

Виталина Ярховска