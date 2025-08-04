Дело завели на красноярца, организовавшего ввоз иномарок в разобранном виде

Фигурантом уголовного дела стал 29-летний житель Красноярска, занимавшийся ввозом японских иномарок в разобранном виде. По ч.2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации Красноярской таможни, подозреваемый организовал ввоз легковых машин из Японии в разобранном виде. Вместе с сообщниками уже в РФ он собирал иномарки, легализовывал их по поддельным документам и продавал на территории Хакасии.

Правоохранители установили, что по такой схеме красноярец ввез четыре автомобиля (две Honda, Toyota и Lexus), недоплатив в федеральный бюджет 3,9 млн руб. таможенных платежей.

Илья Николаев