Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Силы ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области в ночь на 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора Андрея Бочарова, в Иловлинском районе обломки БПЛА повредили высоковольтный провод, специалисты восстанавливают электроснабжение р.п. Иловля и близлежащих населенных пунктов. Пожарные ликвидируют очаги возгорания сухой травы.

Также господин Бочаров подчеркнул: во Фролово огнеборцы устраняют возгорание технического здания станции Арчеда, в двух прилегающих жилых домах выбиты стекла. Отмечается, что пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не получила повреждений.

Губернатор сообщил, что пришлось ограничить движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района. Там саперы ликвидируют неразорвавшийся беспилотник на железнодорожных путях. Никто в результате атаки БПЛА на регион не пострадал.

Павел Фролов