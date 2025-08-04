Два человека погибли в ДТП с автобусом на трассе Первоуральск — Шаля

В Свердловской области на 8 км трассы Первоуральск — Шаля в результате ДТП при участии автобуса погибли два человека в автомобиле, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел 3 августа примерно в 23:00. Согласно предварительной информации, 34-летний водитель ВАЗ 2112 нарушил требования знака «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате аварии водитель и пассажир машины получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до прибытия медиков. Автобус был частным и в это время перевозил трех работников предприятия. Никто из них, в том числе водитель, не пострадал.

Напомним, в прошлом месяце в Екатеринбурге в Октябрьском районе на 9 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) столкнулись два автомобиля и автобус. В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в автомобилях.

Ирина Пичурина