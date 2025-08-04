Футболисты «Сибири» уступили ивановскому «Текстильщику»

Первый выездной матч футбольной «Сибири» в группе «Золото» Второй лиги завершился поражением новосибирского клуба. Он уступил в Иванове местному «Текстильщику» 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Единственный мяч в этом матче игрок хозяев Владимир Азаров забил на 24-й минуте. Он точно пробил в угол ворот гостей примерно с линии штрафной площади. Многочисленные попытки новосибирцев в первом и второй таймах отыграться не увенчались успехом.

«Думаю, нам не хватило в завершающей фазе агрессии. Чтобы забивать голы, нужно агрессивно идти в штрафную»,— сделал вывод после игры защитник «Сибири» Илья Максименков.

Поражение отбросило «Сибирь» на последнее место в турнирной таблице. У команды одно очко после трех матчей. Лидируют же «Текстильщик» и владикавказская «Алания», у которых по шесть очков.

Валерий Лавский