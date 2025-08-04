Футболисты «Сибири» уступили ивановскому «Текстильщику»
Первый выездной матч футбольной «Сибири» в группе «Золото» Второй лиги завершился поражением новосибирского клуба. Он уступил в Иванове местному «Текстильщику» 0:1.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Единственный мяч в этом матче игрок хозяев Владимир Азаров забил на 24-й минуте. Он точно пробил в угол ворот гостей примерно с линии штрафной площади. Многочисленные попытки новосибирцев в первом и второй таймах отыграться не увенчались успехом.
«Думаю, нам не хватило в завершающей фазе агрессии. Чтобы забивать голы, нужно агрессивно идти в штрафную»,— сделал вывод после игры защитник «Сибири» Илья Максименков.
Поражение отбросило «Сибирь» на последнее место в турнирной таблице. У команды одно очко после трех матчей. Лидируют же «Текстильщик» и владикавказская «Алания», у которых по шесть очков.