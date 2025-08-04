Показ фильма о бактериологическом оружии Японии пройдет в КНР

Исторический фильм «731» режиссера Чжао Линьшаня об экспериментах в биолабораториях милитаристской Японии запланирован в массовый прокат с 18 сентября, сообщает Синьхуа со ссылкой на осведомленные источники. В этот день в 1931 году началась оккупация японскими войсками Северо-Востока Китая. Картина расскажет о деятельности японского «отряда 731».

В фильме пересказана история местного торговца Ван Юнчжана и других людей, которых «бросили в тюрьму и лживыми обещаниями свободы склонили к сотрудничеству при проведении медицинских осмотров и исследований по профилактике заболеваний». Все они стали жертвами бесчеловечных опытов, включая эксперименты с обморожением, воздействие ядовитыми газами и вивисекцию, приводит агентство описание режиссера.

Созданный в Харбине в 1936 году «отряд 731» являлся секретным спецподразделением японской армии, руководившим биологическими разработками и испытаниями. Входившие в отряд ученые ставили опыты на людях, используя самые смертоносные вирусы и бактерии, в том числе чуму, холеру, тиф и сибирскую язву.

Эрнест Филипповский, Хабаровск