Проснувшийся на Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на 4 км

Пепловый выброс на высоту до четырех километров над уровнем моря зарегистрирован утром 4 августа на камчатском вулкане Крашенинникова. Вулкан начал извергаться днем ранее — впервые за историю наблюдений.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового облака населенных пунктов нет. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Его деятельность может представлять угрозу для авиации.

Вулкан Крашенинникова относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 км к югу от Кроноцкого озера, в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Последнее излияние лавы произошло ориентировочно в 1463 году.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский