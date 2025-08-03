Всеволод Аверьянов и Диана Миронова взяли Кубок главы Екатеринбурга по бильярду

Многогранный чемпион России и мира по бильярду Всеволод Аверьянов и чемпионка России и мира по бильярду Диана Миронова стали обладателями III Кубка главы Екатеринбурга в мужском и женском турнирах соответственно. В результате поединка господин Аверьянов взял призовой фонд в 1 млн руб., госпожа Миронова — 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Всеволод Аверьянов Фото: Telegram-канал Кубок главы Екатеринбурга по бильярду Диана Миронова Фото: Telegram-канал Кубок главы Екатеринбурга по бильярду Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Следующая фотография 1 / 3 Всеволод Аверьянов Фото: Telegram-канал Кубок главы Екатеринбурга по бильярду Диана Миронова Фото: Telegram-канал Кубок главы Екатеринбурга по бильярду Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Всеволод Аверьянов в финале сразился с чемпионом России и мира по бильярду Леонидом Швыряевым и одержал победу со счетом 5:1 в свою пользу. «Я бы не сказал, что мой соперник где-то ошибся, он был хорош, но я оказался лучше»,— подчеркнул господин Аверьянов в разговоре с «Ъ-Урал».

Диана Миронова в финале одержала победу над чемпионкой России и мира по бильярду Екатериной Брытченко со счетом 6:1 в свою пользу. По словам госпожи Мироновой, ее сопернице «не хватило психологических сил». «Екатерина хорошо проводила турнир, знаю ее давно, но я видела, что она как будто не готова была играть со мной в финал, у нее было достаточно много ошибок, в своих позициях я разобралась»,— рассказала она «Ъ-Урал».

Впервые в истории мирового бильярда на площадке Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ прошла презентация фиджитал-бильярда — игры, сочетающей в себе физические элементы традиционного бильярда и цифровые технологии. Победу с общим счетом 31:27 одержали Арсений Падерин, Наталья Корнева и Роман Кнеллер из команды «Game». Ее участники получили призовой фонд в 100 тыс. руб. «Это все было в новинку, ни у кого не было понимания игры, поэтому доля везения сыграла ключевую роль в том, кто победит»,— пояснила «Ъ-Урал» госпожа Корнева.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что с 29 июля по 3 августа за Кубок главы Екатеринбурга по бильярдному спорту сражались около 150 спортсменов из России, Армении, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси. «Мы стали свидетелями жарких баталий за бильярдными столами. Финальные поединки как у женщин, так и у мужчин, подарили всем незабываемые эмоции. Будем ждать всех любителей бильярда через год, на следующем турнире в уральской столице»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кубок главы Екатеринбурга впервые прошел в 2023 году при поддержке городской администрации, министерства спорта Свердловской области и Федерации бильярдного спорта России. Главная цель мероприятия — популяризация и развитие русского бильярда как национального вида спорта, который объединяет как любителей, так и профессиональных игроков. Призовой фонд турнира — 5 млн руб.

Дмитрий Кожаев