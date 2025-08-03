Более 50 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Йемена

Число погибших мигрантов в крушении лодки у берегов Йемена увеличилось до 54, сообщает Reuters со ссылкой на медицинских работников. По данным агентства, судно с людьми затонуло из-за плохих погодных условий.

По данным йеменского издания Mareb Press, большинство пассажиров лодки были нелегальными мигрантами из Эфиопии. Китайское агентство Xinhua сообщает, что на судне, по предварительным данным, было 150 человек. Десятки из них числятся пропавшими без вести.

По данным осведомленного источника Xinhua, лодка затонула поздно вечером в субботу. С утра воскресенья более 20 тел погибших мигрантов обнаружили на пляжах городов Шакра и Занзибар. 12 человек доставили в больницу. Правоохранительные органы города Абьяни продолжают искать тела затонувших.