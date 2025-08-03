«Амкар» потерпел сенсационное поражение

В 15-м туре лидер чемпионата второй лиги группы «Б» - пермский «Амкар» в гостях уступил ФК «Оренбург-2» со разгромным счетом 1:5. Гости первыми смогли забить гол, отличился Даниил Зуев. Но затем пермяки только вынимали мячи из своих ворот.

Это первое поражение пермской футбольной команды в этом сезоне. После матча главный тренер «Амкара» Александр Кульчий, для которого это был второй матч во главе пермского клуба, отметил: «Игра у нас не получилась». Ни в нападении, ни в защите. Мы первыми забили, но затем в первом тайме пропустили два гола. В перерыве поменяли схему игры на атакующую – 4:3:3. Пошли вперед и пропустили третий мяч. После этого развалились».

«Амкар» уже уступал в 2021 году «Оренбургу-2» 1:4. А в предыдущем туре эта команда обыграла на выезде «Урал-2» со счетом 5:0.