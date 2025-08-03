ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали город Шебекино, село Новая Таволжанка, село Долгое, хутор Савченко в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Армия ВСУ атаковала населенные пункты с помощью беспилотников, FPV-дронов и артиллерийских снарядов. В Шебекино дрон атаковал автомобиль, в Долгом и Савченко также пострадали транспортные средства: «посечен осколками» грузовой автомобиль и повреждены две припаркованные ГАЗели соответственно.

В Новой Таволжанке от артснарядов «выбиты окна, посечены кровли и заборы в четырёх частных домах», написал господин Гладков в Telegram-канале. Повреждения получили две надворные постройки, автомобиль, кровли, заборы и четыре частных дома.

Сегодня губернатор сообщил, что при атаках ВСУ в Белгородской области за прошедшие сутки один человек погиб, 13 пострадали. Украинская армия атаковала область 129 беспилотниками и 49 боеприпасами. Повреждения получили три многоквартирных и 33 частных дома, а также 38 автомобилей.