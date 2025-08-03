В Татарстане, Чувашии и Марий Эл в июле выпало дефицитное количество осадков

В пяти федеральных округах России в июле зафиксирован недостаток осадков. В частности, на территории Татарстана, Чувашии и Марий Эл в этот месяц выпало меньше нормы осадков. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Марий Эл, Чувашии и Татарстане осадки составили соответственно 65%, 70% и 71% от нормы.

В Южном федеральном округе также наблюдался дефицит влаги. В Краснодарском крае выпало всего 42% нормы, в Адыгее — 56%, а в Ростовской области — 54%. Особое внимание привлекает ситуация в Крыму, где за последние три месяца выпало менее 40% осадков от нормы.

Северо-Кавказский округ также столкнулся с недостатком осадков. В Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане выпало от 45% до 60% нормы, а в Ингушетии — лишь 26%. Засушливость затронула Туву и Иркутскую область, где осадки составили от 40% до 57% нормы. На Дальнем Востоке в Бурятии выпало 73% осадков, а в Приморском крае и Сахалинской области — 70-75%.

Влас Северин