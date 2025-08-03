Lada с двумя взрослыми и ребенком вылетела в кювет и опрокинулась в Туринске

Водитель Lada Granta на большой скорости потеряла управление над автомобилем и съехала в кювет на 92-ом км дороги Байкалово — Слобода — Туринская — Туринск, после чего транспортное средство опрокинулось, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Пострадали водитель и два пассажира, женщина 1996 года рождения, и девочка 2016 года рождения»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, пострадавших доставили в Туринскую центральную районную больницу для оказания необходимой помощи. Автоинспекторы установили, что водитель имеет водительский стаж с 2021 года, к административной ответственности привлекалась три раза, в момент аварии была трезва. «Женщины использовали ремни безопасности, ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать тяжесть полученных травм»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что автоинспекторы на месте аварии осуществили необходимые процессуальные действия. «Назначено проведение проверки»,— отметили в пресс-службе.

Василий Алексеев