Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с полузащитником Угочукву Иву до 2028 года. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Рубин» продлил контракт с полузащитником Угочукву Иву до 2028 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ «Рубин» продлил контракт с полузащитником Угочукву Иву до 2028 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Угочукву Иву присоединился к «Рубину» в 2023 году и с тех пор провел 63 матча, забив два гола. В марте 2023 года он получил армянское гражданство и дебютировал за национальную сборную. На сегодняшний день Иву сыграл 17 матчей за сборную Армении.

Влас Северин