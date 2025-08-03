СКР возбудил уголовное дело из-за срыва срока ремонта школы в Новом Уренгое

Следственный отдел по Новому Уренгою возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) из-за ненадлежащего выполнения подрядчиком условий договора по ремонту школы в городе, сообщили в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). В ведомстве пояснили, что компания нарушила сроки и качество работ, вследствие чего здание находится в непригодном для использования состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание школы в Новом Уренгое

Фото: СУ СКР по ЯНАО Здание школы в Новом Уренгое

Фото: СУ СКР по ЯНАО

«Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц муниципального учреждения, контролировавших условия выполнения подрядчиком контракта»,— подчеркнули в СКР.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели здание школы, допросили представителей учебного заведения, истребовали проектно-сметную и исполнительную документацию по контракту. «По инициативе следственного управления реализуется процедура расторжения заключенного с подрядчиком муниципального контракта. Для скорейшего завершения ремонта школы администрацией города ведутся поиски нового подрядчика»,— сообщили в СКР.

Василий Алексеев