Зеленский назначил Кривоножко командующим Воздушными силами Украины

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко назначен командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны Украины Фото: Минобороны Украины

С августа 2024 года генерал занимал должность исполняющего обязанности командующего украинскими ВС. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Николая Олещука. Владимир Зеленский уволил предыдущего главу ВС в августе 2024 года, после потери первого из переданных Украине истребителей F-16.