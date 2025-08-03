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Ростовский гребец выиграл золото VI Спартакиады молодежи

Воспитанник ростовской школы «Гребной канал Дон» Максим Каратаев завоевал золотую медаль на VI летней Спартакиаде молодежи России по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Спортсмен одержал победу в заезде на 1000 м в одиночном каноэ, показав результат 04:04.401 секунды. Тренирует чемпиона Олег Веремеенко. Максим Каратаев опередил занявшего второе место гребца из Астрахани почти на шесть секунд.

Финальный этап соревнований проходит в Барнауле с участием более 350 атлетов из 31 региона России. Спортсмены состязаются в гонках на дистанциях 200, 500 и 1000 м в одиночных, парных и командных заездах.

Тат Гаспарян

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