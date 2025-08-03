В Первоуральске воссоздали операцию добровольцев танкового корпуса Урала в Праге

На территории горнолыжного комплекса «Волчиха» под Первоуральском воссоздали операцию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в Праге, где за двое суток бойцы совершили большой марш по рудным горам и опасным перевалам, встречали сопротивление немцев и провели бой, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В военно-историческом фестивале «Уральская броня. На склонах Рудных гор» приняли участие около 60 реконструкторов и сотни зрителей, были задействованы 10 единиц военных автомобилей и профессиональная пиротехника.

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«Главным звеном нашего фестиваля является история УДТК и его вклад в победу на войне. Мы готовились в несколько этапов и провели целую исследовательскую работу — плотно взаимодействовали с архивами, восстанавливали фамилии бойцов, ездили в экспедиции, изучали воспоминания ветеранов»,— рассказал руководитель проекта Максим Войдеславер.

В департаменте добавили, что в рамках фестиваля работали полевая кухня, военные палатки, пункты связи, где можно было отправить телефонограмму, а также госпитали.

УДТК был создан во время Великой Отечественной войны, в 1943 году по инициативе танкостроителей из Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей. Все необходимое для корпуса — от техники до обмундирования — было приобретено на средства жителей этих регионов. Служили в составе УДТК 9660 человек, хотя на зачисление было подано более 110 тыс. заявлений. За два года войны бойцы УДТК прошли 5,5 тыс. км, из них 2 тыс. км — с боями. В 2012 году указом губернатора Свердловской области День народного подвига по формированию УДТК установлен 11 марта.

Василий Алексеев