Вакцину от рака доведут до пациентов

Пациенты начнут получать первую российскую вакцину от рака в ближайшие месяцы. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вводить препарат будут в экспериментальном режиме, а само лекарство создано на основе неоантигенов. Речь идет не о повсеместном применении: вакцину центр направит в Институт им. Герцена и Центр онкологии им. Блохина, а получат ее больные раком кожи. По плану, представленному Минздраву России, вводить лекарство в рамках клинического исследования центр должен начать в сентябре, сообщал ранее Александр Гинцбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Руководитель онкологического кластера «Медси» Анатолий Махсон считает, что конечный препарат не будет универсальным, а массовым он станет еще нескоро: «Задача онкологической вакцины — сделать так, чтобы иммунная система стала видеть опухоль. Проблема в том, что в ней различие в генном составе очень незначительное. Берется сама опухоль, выделяются из нее какие-то гены, которые должны быть известны, и вот на основании этих клеток или с помощью РНК создается препарат. Только благодаря более заметным клеткам начинает вырабатываться собственный иммунитет, который выбивает опухоль. А поскольку случаи всегда разные, то одной вакцины на все виды рака быть не может.

Сейчас, судя по всему, вакцина разработана, применена на животных, определена ее безопасность и прочее и разрешается проведение клинических исследований, которые состоят из нескольких этапов. Набирается группа больных, должно быть 200-300 человек. Это все достаточно сложный процесс, который займет никак не месяцы. Потому что есть такое понятие в протоколах, как "медиана выживаемости". Все эти протоколы очень длительные».

Ранее главный онколог российского Минздрава Андрей Каприн сообщал о начале клинических исследований онковакцины «ЭнтероМикс». В испытаниях первой стадии будет участвовать 48 человек. Ранее специалист заявлял, что в будущем пациенты смогут воспользоваться этим препаратом бесплатно. Подобные вакцины вряд ли станут коммерческим продуктом, а их разработка может обойтись государству в миллионы рублей, отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: «Под вакциной от рака зачастую подразумеваются очень разные препараты. С одной стороны, есть уже те, которые направлены против определенных возбудителей и которые можно считать вакцинами от рака. Речь о предназначенных для профилактики гепатита, в частности, гепатита B. В известном смысле они являются препаратами для профилактики онкологических заболеваний, связанных с болезнями печени.

Но под вакциной от рака чаще всего понимается то, что непосредственно вызывает иммунный ответ на определенные опухоли. Такие препараты являются препаратами персонифицированными, то есть их создают под конкретного пациента. По большому счету это медицинская технология, которая позволяет проводить определенные манипуляции. Таким образом речь идет об абсолютно точно высокотехнологичных медицинских услуге и помощи. В 95% случаев, скорее всего, такие варианты будут применяться за счет бюджетных средств.

Ожидать, что этот препарат появится в следующем году или через несколько лет, конечно, не стоит. Это технология, которая, во-первых, отрабатывается, во-вторых, есть очень вопросов, связанных с финансированием.

В принципе, это суммы, которые могут исчисляться и сотнями миллионов рублей, и превышать 1 млрд руб. Это зависит от того, на какой стадии этот продукт находится, насколько большое количество этапов ему еще предстоит пройти».

По данным Минздрава, за весь прошлый год у россиян выявили почти 700 тыс. онкологических заболеваний, что на 24 тыс. случаев больше, чем в 2023-м.

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Егор Парфенов