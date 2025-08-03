В Самаре возбуждено уголовное дело о нападении на таксиста

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на водителя такси, сообщили в областном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Вчера, второго августа, в сети появилась информация, что в Самаре на водителя напали двое мужчину и нанесли ему удары по голове. Якобы все началось с того, кто клиентке такси не понравилось, что водитель не подъехал ко входу ресторана, где она ждала. Находясь в пути, она добавила еще одну остановку, где к водителю подошли двое мужчин.

По поручению руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Сабрина Самедова