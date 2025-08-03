Главе СКР доложат по обращению о застройке исторического квартала в Астрахани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по обращению о застройке исторического квартала в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в комментариях в соцсети СКР появилось обращение жителей Астрахани по вопросу несогласия с застройкой исторического квартала. Со слов граждан, в 2023 году ООО «Основа» приступило к возведению восьмиэтажного дома с подземной парковкой на приобретенных земельных участках, которые предназначены для строительства малоэтажных зданий. Астраханцы указали на многочисленные нарушения при выполнении этих работ.

Авторы обращения уточнили, что застройщик повредил близлежащие строения, включая памятник архитектуры регионального значения «Дом А.И. Чемодановой-Догадиной». Так, в ноябре того же года там произошло обрушение кирпичного забора, в стенах здания появилось большое количество трещин. Граждане обращались в профильные структуры, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР проводили по данному факту процессуальную проверку, была назначена строительно-техническая судебная экспертиза. По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит доложить о результатах проверки и судебной экспертизы с учетом озвученных в обращении доводов. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов