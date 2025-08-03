Федерация гимнастики поздравила сотрудников РЖД с Днем железнодорожника

Федерация гимнастики России поздравила главу правления ОАО «Российские железные дороги» и президента ФГР Олега Белозерова, а также всех работников РЖД с профессиональным праздником.

«Труд вашей большой команды — надежная основа слаженного движения нашей страны вперед»,— сказано в поздравлении на сайте ФГР. Федерация выразила благодарность железнодорожникам за поддержку, которая помогает развитию спорта.

«Мы рады быть частью вашей большой и профессиональной команды единомышленников, — отметили в ФГР. — Постоянный труд, стремление добиваться высоких результатов и полная самоотдача — то, что нас объединяет».