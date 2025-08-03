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Владелец птицефабрики «Комсомольская» оформил ее на новое юрлицо

Единственным владельцем АО «Птицефабрика «Комсомольская» (Кунгурский округ, Пермский край) стало подмосковное ООО «ПРО Яйцо», свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 июля.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Ранее владельцем 100% акций АО был ЗПИФ «Агро Капитал». В данном случае сделки по продаже актива стороннему инвестору нет, речь идет о движении актива внутри одной группы: ЗПИФ «Агро Капитал» является учредителем ООО «ПРО Яйцо».

Напомним, в конце 2023 года подмосковное ООО «Управление проектами», которое как считается, действовала в интересах башкирского холдинга «Таврос», выкупила на торгах банка «Траст» непрофильный актив – птицефабрику «Комсомольская».

Новый владелец АО «Птицефабрика «Комсомольская» было зарегистрировано в июне 2025 года с уставным капиталом в 8 млрд руб. Директором ООО является Светлана Доронина, она же возглавляет подконтрольное УК «Таврос» ООО «Новейшие технологии».

В УК «Таврос» перегруппировку актива не комментируют.

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе, входит в холдинг «Таврос». Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка компании за 2024 год выросла на 19,5% — с 4,5 млрд до 5,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 134% и составила 3 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее. Предприятие полного цикла включает в себя цеха выращивания молодняка и содержания кур-несушек, цеха сортировки, упаковки и переработки яиц.