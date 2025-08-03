Прокуратура контролирует проверку по ДТП с двумя погибшими под Саратовом

В Красноармейском районе Саратовской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 07:55 сегодня, 3 августа, на 398 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там столкнулись автомобиль «Хендай Гетц» и тягач «Скания» с полуприцепом «Кроне». В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки.

На место происшествия выезжал заместитель Красноармейского межрайонного прокурора Дмитрий Постивой. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы.

Павел Фролов