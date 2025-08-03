Газопровод в Новошахтинске выставили на торги за 33,5 млн рублей

Конкурсный управляющий выставил на торги газопровод обанкротившейся компании «Организация капитального строительства» («ОКС») из Новошахтинска с начальной ценой 33,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлен газопровод среднего и низкого давления площадью 3953 кв. м, расположенный в Новошахтинске на улице Харьковской. Объект зарегистрирован в августе 2016 года, его кадастровый номер — 61:56:0120000:760.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОКС» г. Новошахтинска зарегистрировано в 2013 году в Новошахтинске Ростовской области. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Учредитель — комитет по управлению имуществом администрации города Новошахтинска. Уставный капитал общества — 8,5 млн руб. Финансовые показатели предприятия с 2019 года не публикуются.

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 августа.

На газопровод наложены аресты и запрещения на совершение сделок согласно федеральному закону о регистрации.

Процедура банкротства предприятия началась в 2015 году, когда администрация Новошахтинска подала заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании ООО «ОКС» банкротом. В ноябре 2016 года в отношении должника ввели внешнее управление. Однако за время действия этой процедуры меры по восстановлению платежеспособности предприятия так и не были приняты.

В декабре 2018 года прошло собрание кредиторов компании, на котором присутствовали держатели 88,3% от общего числа голосов, включенных в реестр требований. Участники собрания приняли решение ходатайствовать перед арбитражным судом о признании организации несостоятельной. Суд признал общество банкротом в 2018 году.

Тат Гаспарян