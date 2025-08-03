Главе СКР доложат о ситуации с некачественной водой в саратовском селе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по сведениям о нарушении прав жителей села Репное Балашовского района Саратовской области на качественное водоснабжение. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным соцсети, в течение продолжительного периода в дома жителей указанного села поступает вода, которая непригодна для потребления и бытовых нужд. Граждане обращались по этой проблеме в профильные структуры, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту организовали процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов