В Свердловской области температура ночью опустится до +3° в начале недели

Под влиянием опускающего с севера антициклона ночь 4 августа в Свердловской области «обещает быть прохладной, на севере и востоке области до +3°…+8°», сообщили в Уральском Гидрометцентре. Синоптики добавили, что днем в регионе будет «по-летнему тепло» — до +22°…+27°. «Антициклон продолжит движение на юг и уже 5 августа покинет пределы Свердловской области»,— отметили в Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Синоптики подчеркнули, что на севере Уральского федерального округа образуется циклон, который в скором времени существенно повлияет на погоду Свердловской области в середине и во второй половине рабочей недели. «Во многих районах 6-8 августа пройдут дожди, кое-где грозы, в Екатеринбурге осадки более вероятны 6-7 августа. 8 августа станет прохладнее: ночью +8°…+11°, днем +19°…+22°»,— пояснили в сообщении. Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 4 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром — местами туман. Температура в темное время суток составит +3°...+11°, днем — +22°…+27°. Ветер будет 2-7 м/c.

Во вторник, 5 августа, в регионе сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит +9°...+14°, днем — +24°...+29°. Ветер ожидается 3-8 м/c, днем местами порывы до 13 м/с.

В среду, 6 августа, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, в большенстве районов кратковременный дождь и грозу. Температура составит +13°...+18°, днем — +22°…+27°. Ветер ожидается 4-9 м/c, местами порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник, 4 августа, будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит +9°...+11°, днем — +23°...+25°. Ветер ожидается 2-7 м/c.

Во вторник, 5 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Температура ночью ожидается +11°...+13°, днем — +25°...+27°. Ветер будет 3-8 м/c.

В среду, 6 августа, в городе ожидается облачность с прояснениями, днем — кратковременный дождь. Ночью температура может составить +15°...+17°, днем — +24°...+26°. Ветер будет 4-9 м/c.

Василий Алексеев