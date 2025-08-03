Полиция проводит проверку по ДТП с погибшим водителем иномарки под Саратовом

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в результате ДТП погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 08:45 сегодня, 3 августа, в районе села Старая Жуковка. Там водитель автомобиля «Шкода Октавия» съехал с дороги и протаранил дерево.

В результате ДТП водитель 1970 года рождения погиб. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов