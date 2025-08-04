Москве прописали будущее

В Москве стартовал ежегодный фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», посвященный развитию столицы, планам по модернизации города и жизни современного человека. В первые выходные после открытия фестиваля корреспондент “Ъ” Полина Ячменникова посетила одну из флагманских площадок в Гостином Дворе и узнала, каким видят будущее в московской мэрии и совпадает ли это видение с ощущениями горожан.

Тема открывшейся экспозиции в Гостином Дворе называется «Бесконечное развитие с вечными ценностями». И первой же вечной ценностью, которую посетители встречали на своем пути, стала получасовая очередь на вход. Субботним вечером она начиналась от угла здания на Ильинке и тянулась до центрального входа.

Как только посетители оказывались внутри, выяснялось, что они зашли с конца: основной вход на выставку, от которого хронологически начинается экспозиция, находится с противоположной стороны улицы Варварка, через красивые арки с лозунгами «Москва — город будущего». Такой способ попасть в Гостиный Двор настолько непривычен для москвичей, что в субботу с той стороны даже не было очередей. Но даже с конца сразу была заметна еще одна московская ценность. «О, масштаб!» — описала одна из женщин установленные в центре выставки огромные фигуры человека ростом в несколько этажей. Не менее гигантские руки как бы раздвигали кулисы выставки: проходя мимо них, становилось тревожно от того, что твоя голова едва ли была размером с ноготь на мизинце этих рук.

Тех, кто входил с «правильной» стороны (с Варварки), встречали сотрудницы с путеводителями, описывающими каждую зону экспозиции. Они не были уверены, что кто-то действительно прочитает эти буклеты, поэтому приглашали всех на экскурсии.

Экскурсовод вводила собравшихся в курс дела, пересказывая слова вице-мера Москвы Анастасии Раковой о том, что организаторы «хотели сформировать пространство, в котором каждый человек может хотя бы на короткое время отдохнуть от ежедневной суеты».

Все это происходило на фоне огромной инсталляции под названием «Окна возможностей города». Композиция состоит из стены с горящими окнами, каждое из которых символизирует одну из доступных для москвичей возможностей. Мимо окон по канатам по стене взбираются манекены — серые человечки, которые, судя по всему, обозначают людей, тянущихся к этим возможностям. Причем до окон, подписанных «московское долголетие», «новые компетенции» и «старт успешной карьеры» лезть ближе, чем до расположенных под самым потолком «новых стандартов в здравоохранении», «обучения» и «цифровых сервисов».

В зоне, посвященной технологиям, среди мелькающей информации о количестве отремонтированных за последние несколько лет больниц и школ стоят макеты зданий, ремонт которых еще не окончен. Можно увидеть, к примеру, как будет выглядеть обновленный НИИ имени Склифосовского и новые колледжи, которые только строятся. Учиться в них, кстати, зазывали прямо там же: о возможностях получить профессию (если не будущего — то очень нужную в настоящем) рассказывали сотрудники выставки, некоторые из которых и сами еще учатся в СПО. Говорили они про высокий процент трудоустройства и сотрудничество с индустриальными партнерами. Но юную публику интересовало явно другое. Мальчик, идущий в первый класс, кажется, задал уже сотню вопросов одному из студентов колледжа о том, как управлять вагоном метро и «собирать машинки». Студент был беспрекословно приветлив и поддерживал диалог, хотя потом признавался корреспонденту “Ъ”, что учился вообще-то на «туризме».

Больше всего людей скопилось в зоне «здоровье».

На одном из ее стендов посетителям рассказывали про полноценное питание. У нарисованного в разрезе мужчины с явно лишним весом на месте сердца изображены банки от газировок. У стройного спортсмена сердца почему-то вообще не видно, оно прикрыто ребрами в виде стейка. Рядом висят «московские правила здоровья», которых, по логике устроителей выставки, должны придерживаться москвичи. К ним относится, например, привычка «думать позитивно», «поддерживать социальные связи», «высыпаться», «избегать стресса». Одна из посетительниц сфотографировала эти правила на память и засмеялась: «Хорошо, что за нарушение этих правил не штрафуют. А то нам асфальт все лето с утра меняют — давно не удавалось выспаться». Окружающие засмеялись в ответ.

Главной достопримечательностью пространства здоровья был музей «организм человека»: к нему выстроилась очередь, растянувшаяся хвостом на весь второй этаж. «И в том (2024-м.— “Ъ”) году он был невероятно популярен, и в этом вот уже отбоя нет от желающих,— рассказывала контролировавшая поток людей сотрудница.— Мы тут все модернизировали. Раньше наш "человек" был полностью здоров. Теперь на половине его органов можно увидеть, как развиваются распространенные болезни». Путешествие, ради которого посетители стояли по 15 минут в очереди, проходило по стандартному для организма маршруту: начиналось через рот и заканчивалось прямой кишкой. Это делало музей невероятно привлекательным для подростков. «О, смотри, легкое курильщика, миндалины курильщика»,— гоготали они.

После этого музея уже немногие добирались до зоны «знание».

Здесь предлагалось ответить на 21 тестовый вопрос. Например, «поехали бы вы в командировку в Африку» или «в каком соке ниже содержание сахара». Или угадать, какое из предложенных изображений сгенерировал ИИ. Результаты полученных ответов анализировались — и тут же на экран выдавался средний результат. Выяснилось, что лучше всего у прошедших тест посетителей дела обстоят с адаптивностью, коммуникативностью и цифровой грамотностью, хуже всего — с функциональной грамотностью и критическим мышлением.

На этом выставка заканчивалась — пуфиками, в которых лежали толпы детей. Было видно, что маленькие жители города будущего не слишком сильно интересовались планами его строительства, ведь прыгать по мягким сиденьям явно веселее. Взрослые же посетители подводили итоги увиденному в рядом расположенной библиотеке-кафе. Анна Николаевна, пожилая дама, переживала, что в представленном на выставке будущем она не увидела прошлого. «Тут ни одного знакомого образа старой и родной Москвы. Получается, никакой исторической памяти?» — жаловалась она корреспонденту “Ъ”. Ее муж мыслил позитивнее: «Ну, ты-то историю помнишь — вот и расскажешь внукам. Им в старом-то жить неинтересно». Анна Николаевна вздохнула. И пошла вылавливать двух внуков-дошкольников из пуфика. «Надо в Исторический музей их сводить будет»,— подытожила она.

Полина Ячменникова