ВСУ подорвали одну из крупнейших шахт в ДНР

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ частично уничтожили инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Это второе по величине угольное предприятие региона.

Господин Кимаковский сказал ТАСС, что украинские военнослужащие подорвали шахту «по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением "Покровское"».

Шахта «Краснолиманская» находится вблизи города Родинское. Ежегодно на ней добывается несколько миллионов тонн угля для металлургии. О подрыве шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное Игорь Кимаковский сообщал ТАСС в июне. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о массированной атаке ВСУ на территорию региона в ночь на 29 июля. Украинская армия ударила по объектам инфраструктуры с применением 130 беспилотников.