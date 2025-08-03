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Что нам стоит Лувр достроить

Объявлен состав жюри международного конкурса на проект реконструкции знаменитого музея Парижа

Громкие планы 800-миллионной реконструкции Лувра начинают приобретать какую-никакую, но определенность. Министр культуры Франции Рашида Дати объявила состав жюри международного конкурса на проект реконструкции. Представлен также предварительный график конкурсного процесса, в соответствии с которым финалистов должны выбрать из множества конкурсантов уже в октябре. По всей вероятности, в шорт-листе конкурса будут присутствовать звезды мировой архитектуры.

Через полвека после возведения стеклянной пирамиды Лувр столкнется с еще одной современной архитектурной интервенцией

Через полвека после возведения стеклянной пирамиды Лувр столкнется с еще одной современной архитектурной интервенцией

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Через полвека после возведения стеклянной пирамиды Лувр столкнется с еще одной современной архитектурной интервенцией

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Потенциальным архитекторам «нового луврского ренессанса» (как официально зовется будущая реновация комплекса зданий Лувра) придется поторопиться: согласно новому объявлению, дедлайн подачи заявок — 1 сентября. О том, сколько именно ожидается претендентов на престижнейший музейный заказ десятилетия, Рашида Дати пока что ничего не сказала, но можно быть уверенным, что счет проектных предложений уже идет на многие десятки. В конце концов, о намерении провести конкурс Франция дала знать еще в начале года — было время подготовиться.

Судейская коллегия, которая будет рассматривать все эти проекты, на добрую треть состоит из административных персон.

  • Список возглавляют (на правах председателя и его заместителя) префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом и директор Лувра Лоранс де Кар, далее — мэр Парижа Анн Идальго и высокопоставленные профильные менеджеры французского Министерства культуры и самого Лувра.
  • Еще примерно треть — музейщики и искусствоведы: бывший руководитель Британского музея и лондонской Национальной галереи Нейл Макгрегор, директор городских музеев Страсбурга Эмилия Жирар, профессор нью-йоркского Колумбийского университета и член жюри Прицкеровской премии Барри Бергдолл и так далее.

Тут было бы логично увидеть хотя бы одного-двух музейных руководителей первого ранга и мирового значения, причем желательно с опытом большой стройки (таких не так уж мало, за четверть века многие через это проходили),— но их нет.

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Наконец, еще треть жюри составят архитекторы, и здесь, имея в виду международный престиж начинания, тоже можно было бы ждать больших знаменитостей. Вместо этого в соответствующем разделе списка задают тон если и знаменитости, то подчеркнуто локального, французского значения. Можно, правда, заметить, что включен в список американец Сэнди Пей, он же Бэй Личунь,— но включен явно не ради его собственного таланта, а по семейным соображениям. Его отец, прославленный китайско-американский архитектор Бэй Юймин, был создателем той самой стеклянной пирамиды, которая известна даже тем, кто в Лувре самолично никогда не был.

Впрочем, может быть, все это ради того, чтобы дать знаменитостям возможность участвовать в самом конкурсе. Пока что даже приблизительный состав претендентов неизвестен, но тем не менее муссируются слухи об именах самых что ни на есть звездных. Называют, например, именитое бюро Herzog & de Meuron швейцарцев Жака Нерцога и Пьера де Мерона, называют имя Доминика Перро, автора несостоявшегося проекта реконструкции Мариинского театра (тоже ведь был международный конкурс), называют Foster + Partners Нормана Фостера. Но всплывает также имя Ренцо Пьяно. Это, согласитесь, было бы особенно красиво: человек, подаривший Парижу такой скандальный тогда Центр Помпиду, полвека спустя возвращается с проектом реконструкции самого классического из классических музеев.

Надо полагать, слухи эти подтвердятся или развеются уже 1 сентября.

Затем, в октябре, будут названы пять финалистов. На итоговое решение у жюри будет много времени: победитель конкурса станет известен в январе 2026 года.

После чего придется без промедления браться за рабочую документацию. К 2031 году «новый ренессанс» Лувра уже должен предстать во всей завершенной красе, а дела будет много — напомним, помимо создания нового входа, новых выставочных пространств и нового отдельного зала для «Джоконды» весь огромный комплекс музея должен подвергнуться капитальному ремонту с полной переделкой инфраструктуры и технического оснащения.

Василий Лепских

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