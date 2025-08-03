Культурный путеводитель: афиша Саратова на август

В августе Саратов предлагает насыщенную культурную программу, включающую спектакли, выставки и многое другое. О самых интересных мероприятиях — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

В Саратовском областном Доме работников искусств до 11 августа работает выставка Геннадия Чулкова «Кавказ». До конца месяца там будут выставки «Зеркало времени. 1945-2025» и «Мода и история». В усадьбе Виктора Борисова-Мусатова началась выставка, посвященная его дочери Марианне Борисовой-Мусатовой, презентация которой состоится 6 августа.

В Доме-музее Павла Кузнецова до 31 августа можно увидеть работы Павла Цедрика. До 24 августа там пройдет выставка «Вячеслав Лопатин, Алексей Голицын. Летние люди». В Радищевском музее до 24 августа будут выставки Екатерины Морей «Абстракция снов» и Елены Коровянко «Макулы».

Театр «Грани» представит три спектакля: 22 августа — «Лимонное мороженое с ванилью», а 30 и 31 августа — постановку по «Ста лет одиночества».

23 августа в Радищевском музее состоится концерт «Музыка вдохновения» с участием Ольги Де и Анастасии Шевцовой. Для любителей творчества пройдут мастер-классы и лектории, посвященные Марианне Борисовой-Мусатовой и саратовским писателям. Театр кукол «Теремок» организует экскурсии по закулисью, а также встречи с актерами Антоном Черепановым, Антоном Козловым и Дмитрием Ковдеем.